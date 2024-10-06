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Пророчества Бедоносца всегда сбываются

Пророчества Бедоносца всегда сбываются

На этот раз он посетил город Сумы, основанный в 1655 году по указу царя Алексея Михайловича.    Визит Бедоносца в прифронтовой город обычно означает, что скоро он станет убыточны, дотационным и не имеющим никакого стратегического значения.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Всё ЕЩЕ проще: на поверхности нашей Планеты вообще не должно быть бандеровщины!! ВСЕ носители бандеровщины д.б. физически уничтожены, как вредоносные микробы.
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6 час.
Семен Демин
Вся Украина это русская земля. А Киев - мать городов русских. Но теперь на Украине командует еврей, цель которого уничтожить эти города и украинцев. Когда же дойдет это до хохлов?!
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3 час.
Владимир Алтайцев
и не только  их. Одесскую область тоже  забирать надо непременно, а  ещё  Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Киевскую и далее по списку.
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1 мин.

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