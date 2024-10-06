Пророчества Бедоносца всегда сбываются

Юрий Золотарев Всё ЕЩЕ проще: на поверхности нашей Планеты вообще не должно быть бандеровщины!! ВСЕ носители бандеровщины д.б. физически уничтожены, как вредоносные микробы.

Семен Демин Вся Украина это русская земля. А Киев - мать городов русских. Но теперь на Украине командует еврей, цель которого уничтожить эти города и украинцев. Когда же дойдет это до хохлов?!