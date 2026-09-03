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Судно Морспасфлота готово для эвакуации команды судна «Профессор Молчанов»

Судно Морспасфлота готово для эвакуации команды судна «Профессор Молчанов»

Судно Морспасфлота выделено Минтрансом для эвакуации участников экспедиции с арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, 3 сентября сообщает ТАСС.

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