15 фото щенков, которые одним своим видом заставят вас улыбаться

Все малыши животных очаровательны. Однако щенки всегда вне конкуренции. Когда кроха появляется на горизонте, его непременно хочется взять на руки и потискать, согласны? Щенки настолько милые и обаятельные, что их чарам сложно противостоять.
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