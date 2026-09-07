Нечаев: дефолт может случиться, если катастрофически вырастут военные расходы

Первый министр экономики России Андрей Нечаев рассказал RTVI, при каких условиях в стране может произойти дефолт, как в 1998 годуВ России может повториться дефолт 1998 года, если в стране "катастрофически" вырастут военные расходы, в том числе из-за мобилизации.