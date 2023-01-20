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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что уже более трех столетий военные инженеры вносят существенный вклад в победы армии России на полях сражений, а в мирное время — в укрепление оборонного потенциала страны.

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