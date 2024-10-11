Лавров заявил, что России не интересны заявления Украины о новом «саммите мира»

Заявления Киева относительно конференций по урегулированию конфликта на Украине, новом «саммите мира» неинтересна для России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.
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