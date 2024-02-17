Ребенок и двое взрослых погибли при обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР

Telegram/Дмитрий Шевченко Три человека, в том числе 14-летняя девочка, погибли при обстреле военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пантелеймоновки в окрестностях Ясиноватой в ДНР, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
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