Масштабная реструктуризация предстоит Агентству национальной безопасности

Масштабная реструктуризация, которая обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, предстоит Агентству национальной безопасности - главной службе Пентагона по радиоэлектронному шпионажу и защите правительственных коммуникаций.
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