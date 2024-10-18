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«Я не хотел выезжать». Льюис Хэмилтон раскритиковал Mercedes по радио

«Я не хотел выезжать». Льюис Хэмилтон раскритиковал Mercedes по радио

«Я не хотел выезжать». Льюис Хэмилтон раскритиковал Mercedes по радиоLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон в концовке спринт-квалификации Гран При США упрекнул команду по радио за слишком ранний выезд на трассу.

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