«Я не хотел выезжать». Льюис Хэмилтон раскритиковал Mercedes по радио

«Я не хотел выезжать». Льюис Хэмилтон раскритиковал Mercedes по радиоLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон в концовке спринт-квалификации Гран При США упрекнул команду по радио за слишком ранний выезд на трассу.
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