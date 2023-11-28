SRF: элитные вузы США стали небезопасными для студентов-евреев

Травля, физические нападения и повреждение имущества еврейских студентов происходит в столь многих американских университетах, что уже невозможно выделить ни одного безопасного места, отмечает телеканал SRF.
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