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SRF: элитные вузы США стали небезопасными для студентов-евреев

SRF: элитные вузы США стали небезопасными для студентов-евреев

Травля, физические нападения и повреждение имущества еврейских студентов происходит в столь многих американских университетах, что уже невозможно выделить ни одного безопасного места, отмечает телеканал SRF.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Жыды жеж, живут среди пиндосов, на них же и стучат, и после этого удивляются, что их ненавидят. А за что любить?!
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