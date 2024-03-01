Послание Путина 2024 и эмерджентная идеология

Более полувека назад в журнале Science американский физик Филип Андерсон опубликовал статью под названием «Больше — это другое», где предложил следующую идею: когда некая система достигает определенной степени сложности, ее уже невозможно свести к множеству работающих в ней элементов.
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