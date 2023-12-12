Почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте заброшенных промзон Москвы за десять лет

С 2013 года в бывших промзонах введено в эксплуатацию более 38,4 млн кв. недвижимости Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, за последние десять лет в ходе реорганизации заброшенных промзон было построено и введено в эксплуатацию 1115 объектов общей площадью более 38,4 млн кв.