📹❗️Более 1500 - 2000 ударных дронов-"камикадзе" большой дальности поступили на вооружение эскадрилий БПЛА КСИР несколькими днями ранее.
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📹❗️Более 1500 - 2000 ударных дронов-"камикадзе" большой дальности поступили на вооружение эскадрилий БПЛА КСИР несколькими днями ранее.