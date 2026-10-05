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ИА Регнум

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Погибший при нападении двух медведей охотник убил одного из них

Погибший при нападении двух медведей охотник убил одного из них

Охотник, погибший в Усть-Илимском районе Иркутской области, подвергся нападению сразу двух медведей.

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