Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
БЫЛ АГУТИН И СДУЛСЯ НЕТ БОЛЬШЕ БОСОНОГО МАЛЬЧИКА С ОТЛИЧНЫМИ ОРАНЖИРОВКАМИ!!!ЗАВИСТЬ СОЖРАЛА!
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7 час.
Nikolay Stepanov
А поёт он хреново. Всё с надрывом, даже Гимн России исполнять постыдился бы, только мелодию корежит.
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4 час.
Ирина Литвин
Жаба большая зелёная давит. До чего же злые люди
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2 час.

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