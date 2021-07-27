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Олимпиада-2020. Настольный теннис. Скачков уступил в третьем круге

Россиянин Кирилл Скачков уступил в третьем круге олимпийского турнира по настольному теннису. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Настольный теннис Мужчины Третий круг Дмитрий Овчаров (Германия) – Кирилл Скачков (Россия) – 4:0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4).

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