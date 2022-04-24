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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об эмиграции артиста. Телеведущая поддержала Максима Галкина, который рассказал поклонникам о причинах отъезда из России и попросил не называть его предателем, ведь он потерял заработок на Родине.

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