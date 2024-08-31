Ветеринар рассказала, как оказать первую помощь питомцу в дороге

«СБЕР ЕАПТЕКА» и ветеринар сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова рассказали 1 сентября «Известиям» о том, какими ветеринарными средствами можно дополнить авто аптечку и перечислили рекомендации об оказании первой помощи питомцу в дороге.