Ветеринар рассказала, как оказать первую помощь питомцу в дороге

«СБЕР ЕАПТЕКА» и ветеринар сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова рассказали 1 сентября «Известиям» о том, какими ветеринарными средствами можно дополнить авто аптечку и перечислили рекомендации об оказании первой помощи питомцу в дороге.
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