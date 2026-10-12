В Омске подвели итоги Международного фестиваля визуальных искусств «Порт_Арт»

В Омске завершился Международный фестиваль визуальных искусств «Порт_Арт». Проект собрал вместе различные формы и направления современного искусства, кинематографа, науки и технологий.
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