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«Ньюкасл» выкупит Яйссле у «Аль-Ахли» за 11 млн евро. «Сороки» представят тренера в субботу

«Ньюкасл» заплатит «Аль-Ахли» компенсацию в 11 млн евро за назначение Маттиаса Яйссле на пост тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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