СССР-Россия
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СССР-Россия

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С каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

С каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

"Я чхасть руске культура" - так начал своё феноменальное обращение гражданин России армянского происхождения Александр Фирдусович Алексанян.

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Комментарии
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Виктор Скопинцев
Уже Карабах защитили. Не дай Бог у нас так защищать начнут. Только в армию Республики Армения!
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16 час.
Silver Kont
А что, этот пидарас недоволен Россией? Так пусть спросит с ушастого пидараса пашиняна, какого хуя он продал Карабах за зелёные фантики и посулы пиндосов? Слабо? Не нравится что-то - российский паспорт на стол и - вперёд, в свою вонючую черножопию.... Что-то дохуя черножопых развелось в России, купили паспорта и выделываются - А почему это Россия не помогает их черножопиям? Гнать таких пидарасов, пусть едут к себе...
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2 час.
СЭМЭН Иваницкий
+10050000000000000000000000000000000!!! &quot;дохуя черножопых развелось в России&quot;
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1 час.

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