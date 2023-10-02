С каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

Уже Карабах защитили. Не дай Бог у нас так защищать начнут. Только в армию Республики Армения!

Silver Kont

А что, этот пидарас недоволен Россией? Так пусть спросит с ушастого пидараса пашиняна, какого хуя он продал Карабах за зелёные фантики и посулы пиндосов? Слабо? Не нравится что-то - российский паспорт на стол и - вперёд, в свою вонючую черножопию.... Что-то дохуя черножопых развелось в России, купили паспорта и выделываются - А почему это Россия не помогает их черножопиям? Гнать таких пидарасов, пусть едут к себе...