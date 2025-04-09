В России спрогнозировали затяжное падение потребления цемента

Суммарные объемы потребления цемента в России будут падать в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков «Союзцемента» и консалтинговой компании СМПРО.
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