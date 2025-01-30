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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Три кандидата будут претендовать на должность главы Барнаула

Три кандидата будут претендовать на должность главы Барнаула

Вячеслава Франка, Алексея Скосырского и Максима Трухина единогласно рекомендовали на рассмотрение городской думы Фото: Барнаульская городская Дума 30 января состоялось итоговое заседание комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на должность главы Барнаула.

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