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Минск стал самым популярным зарубежным направлением для городского туризма у россиян

Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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