Американский стартап Circularity Fuels разработал энергоэффективный метод производства сверхчистого метана из CO2

Американский стартап Circularity Fuels разработал инновационную технологию производства сверхчистого метана из углекислого газа, открывая новые перспективы в индустрии синтетических алмазов и экологически чистого топлива.
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