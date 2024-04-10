В трех районах Южного Урала отменили режим чрезвычайной ситуации

На юге Челябинской области все еще подтоплены более 30 участков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в минувшие сутки на гидропостах региона наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 сантиметров.