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«Урал» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 16:15

«Урал» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 16:15

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:15 по московскому времени.  В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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