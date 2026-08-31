Путин поприветствовал с балкона ложи российских спортсменов

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в столице Киргизии поприветствовал делегацию российских спортсменов.
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