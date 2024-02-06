В портах Ленобласти ввели светомаскировку из-за украинских дронов

Режим повышенной готовности из-за возросшего уровня возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с атакими украинских беспилотных летательных аппаратов, ввели в портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области.
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