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Напавшие на генконсульство России в Марселе осуждены на 8 месяцев

Напавшие на генконсульство России в Марселе осуждены на 8 месяцев Суд во Франции приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы.

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