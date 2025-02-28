Напавшие на генконсульство России в Марселе осуждены на 8 месяцев Суд во Франции приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы.