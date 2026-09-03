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Россиянам назвали востребованные профессии в игровой индустрии

Россиянам назвали востребованные профессии в игровой индустрии

Игровой индустрии требуются гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а спрос на специалистов по нейросетям будет расти, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов, пишет ИА НСН .

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