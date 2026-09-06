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FiNE NEWS

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Кушнер сообщил о ежедневных переговорах с Москвой и Киевом

Кушнер сообщил о ежедневных переговорах с Москвой и Киевом

Джаред Кушнер, бывший советник Белого дома, заявил, что обсуждения с Москвой и Киевом проходят практически ежедневно.

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