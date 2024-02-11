Украина экспортировала 22 млн тонн грузов по временным коридорам в Черном море

Руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после открытия украинской стороной в августе прошлого года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено более 20 млн тонн грузов.
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