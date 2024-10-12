Водолей висит над пропастью, а Львам выстлана красная дорожка к вершинам: точный гороскоп для всех знаков зодиака Ольга БезродняяГороскоп для всех знаков зодиака становится незаменимым инструментом для тех, кто хочет грамотно спланировать свои действия.