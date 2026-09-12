В Воронеже из-за Крестного хода ограничат движение и парковку 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, в центральной части Воронежа пройдёт Крестный ход. Из-за этого с 20:00 субботы до 16:30 воскресенья запретят парковку и остановку на ряде улиц, а с 10:30 до 16:30 перекроют движение.