В Воронеже из-за Крестного хода ограничат движение и парковку 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, в центральной части Воронежа пройдёт Крестный ход. Из-за этого с 20:00 субботы до 16:30 воскресенья запретят парковку и остановку на ряде улиц, а с 10:30 до 16:30 перекроют движение.
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