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В Петербурге арестованы две девушки по делу о краже ценностей на 116 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух девушек, обвиняемых в краже имущества на сумму более 116 миллионов рублей.

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