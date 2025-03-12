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Воскрешение древнего монстра: ученые из Сибири на грани прорыва

Воскрешение древнего монстра: ученые из Сибири на грани прорыва

Воскрешение древнего монстра: ученые из Сибири на грани прорыва Ирэн ОрлонскаяАмериканские ученые сделали важный шаг к возрождению мамонтов, создав мышей с длинной шерстью, которые генетически близки к этим вымершим животным.

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