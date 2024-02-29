Спыну: "Я сплю спокойно, со всеми решениями, которые я принял"

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, член Комиссии по чрезвычайным ситуациям(CSE), 29 февраля прокомментировал недавние заявления депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате, которая заявила, что чувствует себя "более спокойно" из-за того, что ни дня не была членом CSE.