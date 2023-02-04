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В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard

В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard

В Новосибирске создали дрон-камикадзе, способный уничтожать немецкие танки Leopard Он сможет пробить броню до 100 мм Новосибирские конструкторы бюро "Спектр-Инжиниринг" создали дрон-камикадзе для уничтожения немецкого танка Leopard, сообщает НГС.

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