"Погибли все 200 человек": Что произошло 41 год назад под Учкудуком

10 июля исполнился 41 год со дня крупнейшей по числу жертв авиакатастрофы в истории СССР. В ночь на 11 июля 1985 года пассажирский Ту-154, выполнявший рейс SU-5143 по маршруту Карши - Уфа - Ленинград, потерял управление и разбился в пустынной местности неподалеку от Учкудука в Узбекской ССР.