Прокурор запросил по 5,5 года колонии двум бывшим сотрудникам Минобороны

Прокурор запросил у суда наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года колонии для бывшего советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева.