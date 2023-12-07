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Ведущий Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

Ведущий Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

Global Look Press/The Presidential Office Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание говорила о возможности поражения России в конфликте с Украиной, заявил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон.

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