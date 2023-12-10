Две передачи Зайцева помогли «Чикаго» одолеть «Сент-Луис»

«Чикаго Блэкхокс» на домашней арене разобрался с «Сент-Луисом». В ночь на 10 декабря в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхокс» принимал «Сент-Луис Блюз».
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