В Тюменской области сотрудники полиции провели профилактические лекции для студентов в рамках акции «Твой выбор»

В Тюменской области инспектор группы по делам несовершеннолетних совместно с заведующей сектором комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели лекции для студентов агропедагогического колледжа в рамках акции «Твой выбор».

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