Все павильоны в одном стиле. Внимания требуют индустрии красоты и гостеприимства

Нестационарные торговые объекты должны соответствовать Правилам благоустройства города. В том числе об этом речь шла на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в Салехарде.
Нестационарные торговые объекты должны соответствовать Правилам благоустройства города. В том числе об этом речь шла на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в Салехарде.
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