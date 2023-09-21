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Все павильоны в одном стиле. Внимания требуют индустрии красоты и гостеприимства

Нестационарные торговые объекты должны соответствовать Правилам благоустройства города. В том числе об этом речь шла на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в Салехарде.

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