«Похищение»: гниль в доме дирижёра — разбор сериала

«Похищение»: дом дирижёра полон тайнНа платформе Okko стартовал детективный триллер «Похищение». Двенадцать эпизодов рассказывают о похищении пятилетнего внука знаменитого дирижёра Марка Кречетова и о том, как полиция пытается вернуть ребёнка живым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии