«Похищение»: гниль в доме дирижёра — разбор сериала

«Похищение»: дом дирижёра полон тайнНа платформе Okko стартовал детективный триллер «Похищение». Двенадцать эпизодов рассказывают о похищении пятилетнего внука знаменитого дирижёра Марка Кречетова и о том, как полиция пытается вернуть ребёнка живым.