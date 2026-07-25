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«Похищение»: гниль в доме дирижёра — разбор сериала

«Похищение»: гниль в доме дирижёра — разбор сериала

«Похищение»: дом дирижёра полон тайнНа платформе Okko стартовал детективный триллер «Похищение». Двенадцать эпизодов рассказывают о похищении пятилетнего внука знаменитого дирижёра Марка Кречетова и о том, как полиция пытается вернуть ребёнка живым.

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