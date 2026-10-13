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Росгосстрах: компенсация ущерба при аварии в съемном жилье зависит от виновного

Росгосстрах: компенсация ущерба при аварии в съемном жилье зависит от виновного

Если в съемном жилье происходит авария – например, залив, пожар или прорыв трубы, то компенсация ущерба может ложиться на собственника, арендатора или УК в зависимости от причины случившегося.

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