«Просто не увидел отбойник». Российский боксер погиб, возвращаясь с похорон

Российский боксер Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае в день похорон своей матери. Как пообещала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, организация возьмет на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями, и поможет семье боксера.