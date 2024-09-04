Где встретятся Евгения Гранде и Бернарда Альба

44-й театральный сезон в «Сфере» открыли «Затейником» Виктора Розова 3 сентября в Московском драматическом театре «Сфера» (структурное подразделение «Театра Эрмитаж») состоялся сбор труппы, на котором главный режиссер Александр Коршунов и директор Анастасия Могинова объявили планы на 44-й театральный сезон.
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