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ТАСС

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Учащиеся школы поваров МВО проходят подготовку по применению НРТК

Учащиеся школы поваров МВО проходят подготовку по применению НРТК

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 190-й военной школы поваров Московского военного округа (МВО) проходят подготовку по доставке продуктов питания с применением наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

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