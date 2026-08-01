Учащиеся школы поваров МВО проходят подготовку по применению НРТК

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 190-й военной школы поваров Московского военного округа (МВО) проходят подготовку по доставке продуктов питания с применением наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
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